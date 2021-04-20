2021/04/20 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة وصف متحدث باسم “البنتاغون”، اليوم الاثنين، التعزيزات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، بأنها “مقلقة بشكل جدي”.وقال المتحدث باسم “البنتاغون” جون كيربي، إن التعزيزات العسكرية الروسية، أكبر مما كانت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “مقلق بشكل جدي”..



الانتشار العسكري الروسي على حدود أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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