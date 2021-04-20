واشنطن تحذر من السفر إلى 80% من دول العالم بسبب كورونا

2021/04/20 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين إنها ستصدر تحذيرات من “المستوى الرابع” بتجنب السفر لنحو 80% من البلدان، ودعت المواطنين إلى أن “يعيدوا النظر في جميع السفر إلى الخارج” بسبب مخاطر كورونا.

وقالت الوزارة: “في الوقت الذي يواجه فيه المسافرون مخاطر مستمرة بسبب جائحة كورونا، ستبدأ وزارة الخارجية تحديث إرشادات السفر هذا الأسبوع لتعكس بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى العلم لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تحدد القضايا الحالية التي تؤثر على صحة المسافرين”.

وقالت الوزارة إن هذا لا يعني “إعادة تقييم الوضع الصحي الحالي في دولة معينة ولكنه يعكس تعديلاً فى نظام تقديم النصائح حول السفر”.

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيراً شاملاً من المستوى الرابع حول السفر الدولي في مارس (آذار) 2020، ورفعته في أغسطس (آب)، وبدأت مرة أخرى في إصدار تحذيرات فردية لأجزاء مختلفة من العالم.

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