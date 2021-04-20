صحة كربلاء تستحدث منفذا تلقيحيا لتطعيم أصحاب المحال وعمالها باللقاح المُضاد لكُورونا

2021/04/20 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، عن

الشروع بتطعيم أصحاب المطاعم والمولات

ومراكز التسوق والفنادق واصحاب المحال

التجارية التي تقدم خدمات غذائية وصحية

واماكن استراحة للمواطنين والعاملين

فيها باللقاح الم

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