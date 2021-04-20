2021/04/20 | 10:29 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إستعاد الطفل مهدي علي أحمد ، البالغ من
العليا والسفلى والوجه .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:طفل صغير بكربلاء يتعرض لحالة حرق نسبتها 25 ٪ والتدخل الطبي ينقذ حياته) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العمر أحد عشر شهراً عافيتهِ بعد تعرضهِ
لحادثة حرق شديدة من الدرجة الثانية
والثالثة في منطقة الصدر والأطراف
العليا والسفلى والوجه .
وبحسب أخصائي
طب وجراحة التجميل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:طفل صغير بكربلاء يتعرض لحالة حرق نسبتها 25 ٪ والتدخل الطبي ينقذ حياته) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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