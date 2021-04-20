بالصور:طفل صغير بكربلاء يتعرض لحالة حرق نسبتها 25 ٪ والتدخل الطبي ينقذ حياته

2021/04/20 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستعاد الطفل مهدي علي أحمد ، البالغ من

العمر أحد عشر شهراً عافيتهِ بعد تعرضهِ

لحادثة حرق شديدة من الدرجة الثانية

والثالثة في منطقة الصدر والأطراف

العليا والسفلى والوجه .



وبحسب أخصائي

طب وجراحة التجميل

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