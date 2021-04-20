2021/04/20 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصدر العراق قائمة الدول العربية من

حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس

كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، يليه

الأردن في المركز الثاني بينما يحتل

لبنان المرتبة الثالثة.

وحتى مساء الاثنين سجل العراق 984950

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحتل الصدارة .. قائمة بالدول العربية الأكثر تضررا بالفيروس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحتل الصدارة .. قائمة بالدول العربية الأكثر تضررا بالفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).