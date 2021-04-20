التجارة تعلن الكميات المسوقة الأولى لموسم الحنطة

2021/04/20 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، الكميات المسوقة الأولى لموسم الحنطة للعام 2021، فيما أشارت الى أن فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب في خمس محافظات تواصل استلام الحنطة المحلية من الفلاحين والمزارعين.وقال مدير عام الشركة عبدالرحمن الجويبراوي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الكميات المستلمة من الحنطة لغاية اليوم بلغت ( 6,386) ألف طن وتوزعت بين المحافظات ،حيث باشرت محافظة المثنى أولاً بتسويق ( 4,347) ألف طن حنطة بأنواعها ،والكوت سوقت ( 1,212) ألف طن ،وذي قار (موقعا الرفاعي والدهيمي) سوقا ( 513 ) طناً ،والبصرة سوقت (165) طناً ،وأخيراً ميسان سوقت ( 147) طناً".وأكد أن "اللجنة المركزية للتسويق أعلنت في الجلسة التاسعة إعداد خطة متكاملة لتسويق واستلام محصول الحنطة من الفلاحين تتناسب وحجم الكميات المتوقع تسويقها حسب الخطة الزراعية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة ، وحسب المواصفات المعتمدة خلال عمليات تسويق واستلام الحنطة من الفلاحين والمزارعين لعام 2021، التي أعدت بموجب المواصفة العراقية والصادرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".وأضاف أن "فروع الشركة في المثنى وواسط وذي قار والبصرة وميسان تواصل استلام الحنطة المحلية من الفلاحين والمزارعين وبانتظار مباشرة فروع ومواقع الوسط والجنوب بالكامل".

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