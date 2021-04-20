برلمان كوردستان يناقش عددا من مشاريع القوانين

2021/04/20 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية رقم 8 للدورة الربيعية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان: ان الجلسة ستشهد، التصويت على مقترح قانون (استيراد وبيع المنتجات النفطية في إقليم كوردستان.



وعرض فكرة برلمانيتين، وهما: فكرة البرلمانية (كلاويز عبيد عثمان) عن (تضاعف مرض السرطان) وفكرة البرلمانية (شنو أشقى عبد الله) عن (تهيئة فرص العمل في إقليم كوردستان).

واضاف البيان: ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون تمليك الأراضي الواقعة في حدود البلديات، والتي وقع عليها التجاوز في إقليم كوردستان، والقراءة الثانية لقرار ومقترح قانوني، مقترح قرار يوم الصحافة الكوردية في إقليم كوردستان، ومقترح قانون إدارة الآثار والتراث والمحافظة عليها في إقليم كوردستان.

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