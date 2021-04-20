التربية تحدد موعد امتحانات طلبة تحسين المعدل

2021/04/20 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أن تكون امتحانات طلبة تحسين المعدل الذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2020 – 2021 مع الطلبة المؤجلين التي ستنطلق في الـ25 من شهر نيسان الحالي.

وذكر بيان للوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان، بإجراء امتحانات طلبة تحسين المعدل للذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة مع الطلبة المؤجلين وذلك يوم الاحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الجاري".

يتبع.



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