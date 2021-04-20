الأنواء الجوية: الحرارة تتخطى 40 درجة مئوية في بغداد وسبع محافظات

2021/04/20 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021)، توقعاتها لحالة الطقس الجوية لليوم والأيام الأربعة المقبلة، التي أشارت فيها إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 41 مئوية في محافظات بغداد والأنبار وبابل، أما في صلاح الدين ستكون 42 درجة مئوية.

ووفقاً لتوقعات الهيأة التي ضمنتها في جداول تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، والمنطقة الشمالية سيكون طقسها غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، أما في المنطقة الجنوبية، ستبقى درجات الحرارة مشابهة ليوم أمس".

وستكون درجات الحرارة اليوم في محافظات البصرة وكربلاء وذي قار وديالى 40 درجة مئوية، وفي أربيل ودهوك ستكون 35 درجة مئوية، والسليمانية 36، وتتراوح في بقية المحافظات ما بين الـ 37 إلى 39 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن "درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية في يوم غد والأيام الثلاثة المقبلة".

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