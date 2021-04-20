وزير النفط يوجه بعد إصابة حارس مرمى ’’نادي النفط’’ وشلل أجزاء في جسده خلال التدريبات

2021/04/20 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أوعز وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، الى رئيس اللجنة الرياضية المركزية في وزارة النفط بمتابعة الحالة الصحية لحارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون وتوفير المتطلبات اللازمة لعلاجه.

وقال عبد الجبار بحسب بيان للوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "هذه الإجراءات، من أجل الإسراع بعودة الحارس سالماً معافى لمزاولة نشاطه الرياضي من جديد".

وكان حارس مرمى نادي النفط، مصطفى سعدون، قد تعرض اثناء الاستعداد للوحدة التدريبية، أمس الاثنين إلى عارض صحي مفاجىء تسبب في حدوث شلل في بعض انحاء جسمه.

يتبع.



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