محافظ ذي قار يكشف لـ/ نينا/ عن اجراءات حسـم ملف قتلة المتظاهريـن وانصاف حقوق ذويهـم

2021/04/20 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشف محافظ ذي قار احمد الخفاجي ، عن اجراءات الحكومة المحليـة لحسم ملف قتلة المتظاهرين وتقديم الخدمات العاجلة الى اهالي المحافظة .وذكر الخفاجي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الحكومة المحلية وبالتعاون مع الجهات القضائية المختصـة بدأت اجراءات اعادة التحقيق في ملف قتلة المتظاهرين "، مشيرا الى ان " تم تشكيل لجان نزيهة للتحقيق في ملف الشهداء والكشف عن المغيبين من ابناء ذي قار، للوصول الى الجناة وانصاف حقوق ذوي الشهداء والمغيبين ".واضاف ان " اولوية خططنا هي تقديم الخدمات العاجلة وارساء الامن والسلم الاهلي في المحافظة والشروع بتنفيذ مشاريع ستراتيجية تشمل كل اقضية وقرى محافظة ذي قار "، مبينا ان " الحكومة المحلية ستعمل على خطط عاجلة وخطط متوسطة المدى واخرى بعيدة المدى لتقديم الخدمات الى مواطني ذي قار ".واوضح ان " تم تكليف فريق استشاري متخصص للشروع باعداد الخطط والاشراف على تنفيذها ، حيث لدينا احتياجات عاجلة للمواطنين نعمل على توفيرها انيـا ".وبشأن تخصيصات الموازنة العامة ، اكد الخفاجي ان " محافظة ذي قار تحتاج الى دعم حكومي من كافة الوزارات والقطاعات ، لان اغلب مشاكلنا المحلية هي مع الوزارات "، مبينا ان " التخصيصات تضمنت 900 مليار دينار للنفقات التشغيلية و 300 مليار دينار للمشاريع و300 مليار اخرى لصندوق اعمار ذي قار ، اما المبلغ المخصص من تنمية الاقاليم يقارب 600 مليار دينار مضافا لها مبالغ البترودولار "./انتهى5

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