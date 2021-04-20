مَجْمع اللغة العربية بالشارقة يصدر خامس أعداد «العربية لساني»

2021/04/20 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ صدر عن مجمع اللغة العربيّة في الشارقة، العدد الخامس من المجلّة الفصليّة «العربيّة لساني»، المعنيّة بطرح قضايا تتعلّق باللغة العربيّة وآدابها، والاحتفاء بالمنجزات التاريخيّة للأمّة العربيّة، وخاصة المعجم التاريخيّ للغة العربيّة الذي صدرت مجلّداته الأولى العام الماضي، ما يشكّل واحداً من الأحداث المهمّة وغير المسبوقة في تاريخ اللغة.وتضمّنت المجلّة 30 مقالاً في 128 صفحة، تحدثت في شؤون اللغة وعرّفت بفنونها، مقدّمة للقارئ العربيّ تنوّعاً قيّماً في المواضيع ومنها: جهود المجمع في تعليم العربيّة، ونجمٌ جديد سطع في سماء المجامع اللغويّة العربيّة، والرّقمنة في خدمة لغة الضّاد، وعوائق ومزالق في وجه العربيّة، ومن اللغة إلى الإصلاح، وغيرها.وقدم افتتاحيّة العدد الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربيّة بالشارقة، تحت عنوان «إمام العربيّة، وفارسُ البيان، وجهبذُ الترسُّل الأديب الأريب محمد إسعاف النشاشيبي»، سرد فيها سيرة الأديب الفلسطيني الكبير محمد إسعاف النشاشيبي.وشارك في هذا العدد أسماء كبيرة أمثال الأديب الناقد الدكتور عبدالملك مرتاض، والدكتور أحمد الشحلان./انتهى

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