الكشف عن السبب الرئيس لتواجد القوات الامريكية غرب العراق..

2021/04/20 | 10:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الكاتب والمحلل السياسي العراقي، نسيم عبد الله، السبب الرئيس لتواجد القوات الامريكية في العراق وخاصة في غرب البلاد....

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