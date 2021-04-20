2021/04/20 | 10:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الإيراني في العراق، إن الجمهورية الإسلامية تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران ترحب باي خطوة لنزع فتيل التوتر في المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران ترحب باي خطوة لنزع فتيل التوتر في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).