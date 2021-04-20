النزاهة النيابية تعلن عن ملفات فساد كبرى لوزراء في الحكومة

2021/04/20 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة النزاهة النيابية عن تورط وزراء حاليين في حكومة مصطفى الكاظمي بملفات فساد كبيرة، إضافة إلى وزراء في حكومة عادل عبد المهدي.

وقال عضو اللجنة كريم أبو سودة في تصريح صحفي تابعه موقع NRT عربية، ان "محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى صولة"، مؤكدا "وجود توجه بشن ثورة على الفساد ومحاربته بجدية في جميع المؤسسات".

واضاف، أن "لجنة النزاهة في مجلس النواب لديها ملفات كبيرة ستطال عددا من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي علاوة على وزراء حاليين".

واوضح، ان "ملف الفساد الكبير يحتاج إلى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام".

جدير بالذكر ان هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الحكومة إلى الإيفاء بوعودها في محاربة الفساد المستشري على نطاق واسع.

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