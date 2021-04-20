السفير الايراني في بغداد يؤكد ترحيب ودعم بلاده للوساطة العراقية للتقريب مع دول المنطقة

2021/04/20 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الإيراني في العراق إن بلاده تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات، وتم إبلاغ السلطات العراقية بهذا الموضوع.وصف السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي العلاقات بين … Readmore

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