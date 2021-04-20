صالح وغوتيرش يجريان اتصالاً هاتفياً تناولا الوضع في العراق والمنطقة واهمية الرقابة الاممية للانتخابات المقبلة

2021/04/20 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تناول الأوضاع في العراق والمنطقة.وتم بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون، والتأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات … Readmore

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