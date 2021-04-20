2021/04/20 | 10:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران توافق على وساطة العراق لـ"نزع فتيل التوتر في المنطقة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/20 | 10:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران توافق على وساطة العراق لـ"نزع فتيل التوتر في المنطقة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران توافق على وساطة العراق لـ"نزع فتيل التوتر في المنطقة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).