ما هو معنى الإصلاح ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/20 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الإصلاح يعني التغيير للأساس والقاعدة القديمة التي سببت وخلقت السلبيات في النظام القديم والمصلح الذي جاء للقضاء على تلك السلبيات والمباشرة بالإصلاح ونظام الحكم في العراق بقيادة السيد الكاظمي جاء مصلح من أجل إصلاح السلبيات التي جثمت بكابوسها على صدور العراقيين ثمانية عشر عاماً وأفرزت السلبيات الكثيرة كالمحاصصة الحزبية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري واقتصاد (ريعي) جعل الشعب العراقي مستهلك وغير ......





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