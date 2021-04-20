التربية تحدد موعد امتحانات طلبة تحسين المعدل لنصف السنة

2021/04/20 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحدّدت وزارة التربية، موعد امتحانات طلبة تحسين المعدل لنصف السنة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر أن تكون امتحانات طلبة تحسين المعدل الذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2020 – 2021 مع الطلبة المؤجلين".وأضاف البيان أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، بإجراء امتحانات طلبة تحسين المعدل للذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة مع الطلبة المؤجلين في يوم الأحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الحالي".

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