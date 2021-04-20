2021/04/20 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية أنها ستغلق قريبا آخر معسكرين للنازحين في العراق، منهية بذلك موجة إغلاق للمخيمات النازحين كانت قد أثارت انتقادات الكثير من هيئات حقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن اقتراب موعد إغلاق آخر مخيمين للنازحين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن اقتراب موعد إغلاق آخر مخيمين للنازحين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).