2021/04/20 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد اجراء امتحانات طلبة تحسين المعدل لنصف السنة.وحصل “المركز الخبري الوطني”، على وثيقة صادرة من التربية، تضمنت قراراً بـ”إلحاق امتحانات طلبة تحسين المعدل لنصف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية تحدد موعد امتحانات تحسين المعدل لنصف السنة المركز الخبري الوطني.

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