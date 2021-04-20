ارتفاع اسعار النفط العالمية مع ضعف الدولار والتزام اوبك بخفض الانتاج

2021/04/20 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا مع ضعف الدولار الأمريكي والتزام أوبك بتخفيض الإنتاج، على الرغم من ان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا قد حد المكاسب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 67.77 … Readmore

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