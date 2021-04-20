2021/04/20 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 142.1 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت حول العالم إلى 910 ملايين.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات بلغ 142098 مليون، وتجاوزعدد المتعافين 81.3 مليوناً، فيما بلغ عدد الوفيات 3.030 ملايين.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء توزيع نحو 910 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدث احصائية عم اصابات كورونا حول العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدث احصائية عم اصابات كورونا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).