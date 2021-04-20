قتل عشرات الابقار في ديالى اثر هجوم مسلح

2021/04/20 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بقيام

مسلحين بإطلاق النار على مجموعة من

الابقار في محافظة ديالى.

وذكر المصدر في تصريح نشره موقع NRT

عربية، اليوم (20 نيسان 2021)، انه “في ساعة

متاخرة من ليلة امس اطلق مسلحو

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