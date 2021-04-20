2021/04/20 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021)، بمواصلة تسجيل المحافظة معدلات مرتفعة بإصابات فايروس كورونا، لتسجل أكثر من 520 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة ديالى سجّلت 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و248 حالة شفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة". وأوضح، أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم المحافظة ارتفع إلى 37220 منذ تفشي الوباء، أما حالات الشفاء الكلية بلغت 32710 حالة، ليبقى مجموع الوفيات الكلي عند 306 حالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تواصل تسجيل أرقام مرتفعة لفيروس كورونا: أكثر من 520 إصابة في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تواصل تسجيل أرقام مرتفعة لفيروس كورونا: أكثر من 520 إصابة في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).