2021/04/20 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت وزارة التربية ان تكون امتحانات طلبة تحسين المعدل الذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2020 – 2021 مع الطلبة المؤجلين التي ستنطلق في الـ25 من شهر نيسان الحالي .وذكر بيان للوزارة ان : المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان ، باجراء امتحانات طلبة تحسين المعدل للذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة مع الطلبة المؤجلين وذلك يوم الاحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الحالي ، متمنية بالوقت نفسه النجاح والموفقية لجميع الطلبة ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تلحق امتحانات طلبة تحسين المعدل لنصف السنة مع نظرائهم المؤجلين المقرر انطلاقها في الـ25 من نيسان الجاري) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تلحق امتحانات طلبة تحسين المعدل لنصف السنة مع نظرائهم المؤجلين المقرر انطلاقها في الـ25 من نيسان الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).