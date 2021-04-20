قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بفيروس كورونا.. وهذا ترتيب العراق فيها

2021/04/20 | 11:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر المنطقة العربية من بين اكثر المناطق تضررا من فيروس كورونا، فالبعض منها يأتي في طليعة ترتيب القائمة على مستوى العالم....

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