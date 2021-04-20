العراق يعلن بأنه سيغلق آخر مخيمين للنازحين قريباً في نينوى والانبار

2021/04/20 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية أنها ستغلق قريبا آخر معسكرين للنازحين في العراق، منهية بذلك موجة إغلاق للمخيمات النازحين كانت قد أثارت انتقادات الكثير من هيئات حقوق الإنسان.وجاء في بيان حكومي أن “الحكومة العراقية تستعد بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة … Readmore

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