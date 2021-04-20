2021/04/20 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، اليوم الثلاثاء، إن الجمهورية الإسلامية تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران توافق على وساطة العراق لتقريب إيران ودول المنطقة المركز الخبري الوطني.

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