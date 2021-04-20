السفير الايراني السابق في بفداد: ستستمر الهجمات على القواعد الامريكية كلما زاد تركيز الامريكان على البقاء في العراق

2021/04/20 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الإيراني السابق في بغداد، حسن دانائي فر، أنه إذا أراد الأميركيون تركيز قواتهم بشكل أكبر في إقليم كوردستان وشمال العراق، فسيتم التعامل معهم هناك كما هو الحال في أجزاء أخرى من العراق، لذلك ستستمر الهجمات على القواعد العسكرية … Readmore

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