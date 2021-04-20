القبض على متهمين أثنين بالقتل وآخرين ينتحلان صفة موظف في بغداد

2021/04/20 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهمين أثنين بالقتل وآخرين ينتحلون صفة موظف لأستلام مبالغ مالية قدرها ٨٨ مليون دينار في العاصمة بغداد.

الوكالة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين لقيامهم بجرائم قتل ضمن مناطق المحمودية والبياع"، مشيرة الى "تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالوا جزائهم العادل" .

وفي سياق ذي صلة اشار البيان الى "قيام مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرامة بالقاء القبض على متهمين أثنين ينتحلون صفة موظفين"، مؤكدا "ضبط مستمسكات مزورة بحوزتهم كانوا يرومون تزويدها لغرض استلام مبالغ مالية قدرها (88) مليون دينار عراقي"، مبينا أن عملية القبض جاءت بعد توفر معلومات عن قيام أحد المتهمين بجلب مجموعة وجعلهم ينتحلون صفة الموظفين بعد تنظيم مستمسكات مزورة لهم".واضاف البيان انه "تم نصب كمين والقبض على المتهمين بالجرم المشهود ودونت اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٩٨ / ٢٩٢ من قانون العقوبات لينالوا جزائهم العادل" .

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