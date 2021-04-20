2021/04/20 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 11:21

واع/

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