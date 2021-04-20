الحكومة تكشف محاور خطة شرعت بها لتنفيذ إصلاحات اقتصادية

2021/04/20 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن محاور خطة شرعت بها وزارة المالية، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وفقاً لما تضمنته الورقة البيضاء.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

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