2021/04/20 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت محامية تمثل عدة مقاطعات بولاية كاليفورنيا الأميركية، في بداية نظر دعوى قضائية إن أربع شركات أدوية أسهمت في انتشار وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة بالتسويق المضلل لأدويتها والتقليل من مخاطر إدمانها.

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