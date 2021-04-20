انخفاض اسعار الدولار امام الدينار العراقي

2021/04/20 | 11:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انخفضت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، في بورصة الكفاح الرئيسية ببغداد.

وينشر NRT عربية، آخر أسعار بيع الدولار في الصيرفات اليوم، 20 نيسان2021، حيث بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار 147,900 دينارا.

بغداد - بورصة الكفاح

147,900

في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 147,500

بيع 148,500

يوم أمس (19 نيسان 2021)، كانت أسعار صرف الدولار على النحو التالي:

بورصة بغداد

148،000_148،100

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بصرة

148،100_148،200

----------

كربلاء

148،100_148150

----------

نجف

148،100_148،150

----------

أربيل

148،250

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