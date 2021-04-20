الكشف عن 250 مشروعاً في بادية السماوة تشغل 22 ألف عامل

2021/04/20 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة استثمار محافظة المثنى، الثلاثاء، بلوغ عدد المشاريع التي تضمّها بادية السماوة، 250 مشروعاً برأسمال يصل إلى اربعة مليارات دولار، فيما تحدثت تحركاتها بعد رفض الاستثمار مع الجانب السعودي في المحافظة.

وأوضح مدير عام الهيئة عادل داخل الياسري، أن "محور ناحية النجمي بالمحافظة، بات منطقة صناعية وانتاجية متكاملة بعد توطين العديد من المشاريع فيها، ونتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمثنى من منتجات البيض والالبان والدواجن واللحوم"، وفقاً لـ"الصباح".

وأضاف: "لدينا حالياً ثلاثة مشاريع دواجن، الاول منها ينتج ستة ملايين بيضة يومياً، فضلا عن قرب المباشرة بمشروع البان ضخم"، مبينا أن "شهر أيلول المقبل سيشهد افتتاح معمل صناعة معجون الطماطم لمستثمر محلي، كما تم التشغيل التجريبي لمصنع تنقية البذور نهاية الاسبوع الماضي".

ولفت الياسري إلى أن "اجمالي المشاريع التي تشرف عليها الهيئة، بلغ 250 مشروعاً، بينها 15 خاصة بالإسكان"، موضحا أن "تلك المشاريع اسهمت بتشغيل 22 ألف عامل وفني وموظف".

وبين مدير عام الهيئة، "وجود أربعة مصانع لإنتاج الاسمنت تعمل بكامل طاقتها البالغة 17 ألف طن يومياً، وتقع جميعها بمنطقة الفضوة في بادية السماوة الغربية قرب مقالع المواد الاولية الداخلة بصناعتها، كما توجد مشاريع كبرى تنفذها شركات وطنية ومنها مشاريع إنتاج بيض المائدة ولحوم الدواجن والابقار والأسماك، ومحميات مفتوحة لزراعة النخيل والحمضيات".

وبشأن استثمار البادية من قبل رجال الاعمال السعوديين، أوضح الياسري أن "الهيئة وبعد حصول اعتراضات على ذلك، قدمت مقترحا بقيام إحدى الشركات باستثمار مساحات واسعة بالبادية الجنوبية لإنتاج الملايين من بيض المائدة يومياً وكميات هائلة من الدواجن واللحوم والاسماك، كما نعوّل على فتح منفذ الجميمة الحدودي لتفعيل اوجه النشاط الاقتصادي في المثنى، وتوطين رؤوس الاموال من العملة الصعبة".

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