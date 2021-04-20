15 قتيلا جراء أعمال عنف اتنية جديدة في إثيوبيا

2021/04/20 | 11:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 15 شخصًا على الأقل، بينهم شرطي، في أحدث حلقة من أعمال العنف الاتنية في إقليم أمهرة بإثيوبيا، ليضافوا إلى مئات آخرين، وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون محليون الاثنين.أشار المسؤولون إلى أن عشرات المنازل احترقت ونزح آلاف السكان منذ … Readmore

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