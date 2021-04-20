الشرطي الذي أعلن موته بعد الهجوم على الكابيتول تُوفي لأسباب “طبيعية”

2021/04/20 | 11:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير الذي تضمن نتائج تشريح جثّة الشرطي الأميركي الذي أعلن موته بعد الهجوم على الكابيتول، أن الشرطي الذي فارق الحياة غداة الهجوم الذي شنّه متظاهرون موالون لدونالد ترامب في كانون الثاني/يناير، توفي جراء أسباب “طبيعية” بعد إصابته بجلطتين دماغيتين.… Readmore

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