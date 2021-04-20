2021/04/20 | 11:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرقة مبالغ مالية من محكمة في ذي قار والإطاحة بالسارق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/20 | 11:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقة مبالغ مالية من محكمة في ذي قار والإطاحة بالسارق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرقة مبالغ مالية من محكمة في ذي قار والإطاحة بالسارق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).