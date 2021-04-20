2021/04/20 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الثلاثاء، عن آلية الاعتراض على سجل الناخبين.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “المفوضية تستمر في عرض سجل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تعلن آلية الاعتراض على سجل الناخبين المركز الخبري الوطني.

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