2021/04/20 | 11:50 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" الفقرات التالية: شجاعة سائق مصري أصبحت حديث الأمريكيين.



رئيس الوزراء العراقي يرسم علم بلاده بالمقلوب.



صوت شاب سوري داخل حراقات تكرير النفط يخترق منصات التواصل.



مكيف لمحاربة كورونا بأيدي لبنانية.



ومشاهد تاريخية للبرد في السعودية.

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