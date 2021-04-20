2021/04/20 | 11:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن الحكومة لم تدخر جهدا في سبيل الحد من تفشي الجائحة، ورصدت تخصيصات مالية مضاعفة لوزارة الصحة من أجل تأمين الأدوية وتوفير كل مستلزمات علاج المصابين.وأضاف الكاظمي، خلال لقاء مع عدد من الكوادر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة العراقية رصدت تخصيصات مالية مضاعفة لـ"الصحة" لمواجهة الجائحة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة العراقية رصدت تخصيصات مالية مضاعفة لـ"الصحة" لمواجهة الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).