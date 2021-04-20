2021/04/20 | 11:52 - المصدر: فرانس 24

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تتطرق هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" إلى الفقرات التالية: "هشتاغ أبوي أحسن من الملك" يتصدر المواقع في الأردن..



فما قصته؟. برنامج مقالب في اليمن يثير الجدل.



غضب تونسي بعد خلع أنياب أسد.



طبيب عراقي محل اهتمام العالم.. فما السبب؟.



وآلة موسيقية للنساء فقط في ليبيا.

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