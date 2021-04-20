فريق طبي بريطاني يتحدث عن أعراض كورونا طويلة الأمد

2021/04/20 | 11:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -ناس

حدد باحثون علامات إنذار مبكرة تتنبئ بالإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد الذي تستمر أعراضه لأسابيع أو شهور بعد الإصابة.

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وعلى الرغم من أنه قد لا يهم إلى أي مدى كان مرضك الأصلي بكورونا خفيفا أو شديدا، يعتقد عالم الأوبئة البريطاني تيم سبيكتور أن هناك علامات شائعة على إصابتك بالفيروس طويل الأمد، لا مانع من معرفتها، ولو على سبيل تفهم حالتك وعدم شعورك بالمفاجأة التي تكون ناجمة عن عدم العلم المسبق.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن سبيكتور قوله: "إذا كنت تعاني من سعال مستمر، وصوت أجش، وصداع، وإسهال، وضعف الشهية، وضيق في التنفس في الأسبوع الأول، فأنت أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بأعراض طويلة المدى".

وتم تحديد أنماط البيانات هذه من قبل فريق العالم البريطاني في دراسة Covid Symptom (أعراض كوفيد).

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الفريق أن "كوفيد طويل الأمد" كان من المرجح أن يؤثر على النساء أكثر من الرجال.

من جانبها، قالت نسرين علوان، الأستاذة المشاركة في الصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون، خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، إن "الإرهاق الشديد" كان أكثر الأعراض شيوعا لدى أولئك الذين يعانون من مرض "كوفيد طويل الأمد".

وقالت إن أعراض كوفيد طويل الأمد تشمل السعال، وضيق التنفس، وآلام في العضلات والجسم، وثقل أو ضغط في الصدر، وطفح جلدي، وتزايد نبضات القلب، والصداع، والإسهال، والشعور بالوخز.

وأوضحت أن: "الميزة الشائعة جدًا هي الانتكاس ...



حيث تشعر كما لو كنت قد تعافيت، ثم ترتد عليك الأعراض".

وأضافت علوان التي قضت فترة طويلة مع فيروس كورونا "إنها حلقة مستمرة من خيبة الأمل، ليس فقط لك، ولكن للأشخاص من حولك، الذين يريدونك حقا أن تتعافى".

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