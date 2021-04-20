2021/04/20 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة اخترع العلماء في جامعة بطرسبورغ للطيران والفضاء غرسات طبية لاسلكية يتم زرعها في جسم الإنسان لمراقبة حالته.وهي عبارة عن مستشعرات فريدة من نوعها.وليس من الضروري إخراج الغرسة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يخترعون غرس طبية لاسلكية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يخترعون غرس طبية لاسلكية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يخترعون غرس طبية لاسلكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).