2021/04/20 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عزمها دمج الأسر الراغبة بالبقاء في المناطق القاطنة فيها حاليا مراعاة لوضعها الاجتماعي والاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس جهاكير إن عوائل عدة ترفض العودة الى مناطق سكناها الاصلية وأن القوانين الدولية المعمول بها تقدم ثلاثة خيارات للنازح تتمثل بالعودة إلى منطقته أو الاندماج بمنطقة النزوح أو اقتراح منطقة ثالثة ليستقر بها مشيرا الى أن الوزارة أعدت قاعدة بيانات لتوزيع منحة قدرها مليون وخمس مئة ألف دينار بين الاسر العائدة خلال الشهر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة: هناك توجه لدمج الأسر النازحة الرافضة للعودة الى مناطق سكناها الاصلية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة: هناك توجه لدمج الأسر النازحة الرافضة للعودة الى مناطق سكناها الاصلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).