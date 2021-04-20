العراق الأول عربيا والخامس والعشرون عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا

2021/04/20 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت أحدث الاحصائيات الخاصة بضحايا فيروس كورونا، تصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وسجل العراق تسع مئة وأربعة وثمانين الفا وتسع مئة وخمسين إصابة، من بينها خمسة عشر الفا وست وعشرون حالة وفاة، وهو ما وضعه بالمرتبة الأولى عربيا متقدما على كل من الأردن ولبنان، وليحتل في الوقت ذاته المركز الخامس والعشرين عالميا، في حين جاء المغرب والامارات والسعودية وتونس بالمراتب من الرابع الى السابع على المستوى العربي في قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس.

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