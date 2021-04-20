2021/04/20 | 12:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح .. يطالب برقابة أممية على الانتخابات النيابية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح .. يطالب برقابة أممية على الانتخابات النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).