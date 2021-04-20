وزير الداخلية: التحقيقات جارية لمعرفة منفذي هجوم اربيل

2021/04/20 | 12:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان استهداف مطار اربيل الدولي عمل ارهابي يهدف الى تخريب الامن والاستقرار التحقيقات جارية لمعرفة منفذي الهجوم.

وقال ريبر احمد في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان هجوم اربيل نفذ عن طريق طائرة مسيرة وهذا تطور خطير لاستهداف المدنيين وقوات التحالف، وجميع الاطراف السياسية في اقليم كوردستان والعراق استنكرت هذا الهجوم.

واشار وزير الداخلية الى ان التحقيقات جارية لمعرفة الجهة والمصدر الذي انطلقت منه الطائرة المسيرة ان حكومة اقليم كوردستان اكدت ان الاوضاع المتردية في المناطق الحدودية هي بسبب صراعات خارجية، ونحن نطالب جميع الجهات بحل مشكلها خارج العراق.

واوضاف: ان الصراعات الخارجية لها تاثير كبير على حياة المواطنين لذا نحن ندعو جميع الجهات الى حل مشاكلها خارج حدود اقليم كوردستان.

وقال: مع الاسف الثغرات الامنية الموجودة بين قوات البيشمركة وقوات الجيش اصبحت ملاذا امنا للمجاميع الارهابية، ونحن في حوار مستمر مع الحكومة الاتحادية لمعالجة هذا الامر وسنستمر في حواراتنا لحين تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمنع الارهابيين من الاستفادة من هذه الثغرات الامنية.

واوضح: ان تلك العمليات الارهابية واستهداف مدينة اربيل هي لتخريب التقدم والامن والاستقرار الذي ينعم به اقليم كوردستان بالاضافة الى استهداف قوات التحالف الدولي المتمركزة في مطار اربيل ونحن في حوار مستمر مع الحكومة الاتحادية لكي لاتصبح اربيل مكاناً لتصفية الصراعات الخارجية.

واشار وزير الداخلية الى ان منفذي هجوم اربيل الاخير ليسوا في اقليم كوردستان تسللوا من خلف نقاط تمركز قوات الجيش وهناك تحقيق مشترك بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وسنعلن نتائج التحقيق عند التوصل الى اي شيء جديد.

PUKmedia خاص

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